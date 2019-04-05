2019-04-05T04:34:30+03:00
Политика

Пушков назвал Омеляна болтуном, который может въехать на танке лишь в выгребную яму

Российский сенатор раскритиковал громкое заявление министра инфраструктуры Украины
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: СОЦСЕТИ
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Киевские болтуны, такие как министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, въедут на танке только в выгребную яму. Так председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского чиновника.

Ранее сайт "КП" сообщал, что Омелян на предложение союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства ответил угрозой в своем Facebook. Министр написал, что в Москву он въедет вместе с союзниками на танках.

"Единственным, кто всерьез собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов - ни того, ни другого", - отметил Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Подписчики сенатора отметили, что в США есть несколько населенных пунктов, которые носят название "Москва".

Напомним, еще один украинский политик собирался доехать на украинском танке до Москвы. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время посещения Харьковского завода им. Малышева в 2017 году взобрался на танк и оттуда заявил: "До победы, до Москвы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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