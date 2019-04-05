2019-04-05T02:42:06+03:00
Политика

Украинский министр пообещал въехать в Москву на танках

Так представитель Киева ответил на предложение России восстановить авиасообщение между странами в полном объеме
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр инфраструктуры Украины Владимир ОмелянМинистр инфраструктуры Украины Владимир ОмелянФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Въехать в Москву на танках пообещал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ответ на предложение союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.

"Так, позавчера "давайте восстановим авиационное сообщение", то сегодня: 23 апреля в Москве приглашаем обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза. Ребята, не выиграет ваш кандидат, зря стараетесь! А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью "На Москву", — написал Омелян в Facebook.

В комментариях к посту министра пользователи выразили сомнение в его психическом здоровье и состоятельности. В качестве возможного диагноза упоминался дебилизм.

Кроме того, соотечественники напомнили Омеляну о проваленных проектах по обновлению дорожной сети Украины и обещания построить в стране Hyperloop вместе с Илоном Маском.

Напомним, Омелян известен своей агрессивной антироссийской опзицией. Как писал сайт kp.ru, на 40-й день рождения ему подарили торт в виде развалин московского Кремля. Он также предлагал между Россиейи Украиной создать "санитарную границу", и в первую очередь блокировать железнодорожное сообщение. При этом он заявил, что украинцам не следует ездить в РФ на заработки.

Отметим, что еще один украинский политик собирался доехать на украинском танке до Москвы. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время посещения Харьковского завода им. Малышева взобрался на танк и оттуда заявил: "До победы, до Москвы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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