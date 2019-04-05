Погода в Москве на 5 апреля 2019 года: местами возможен снег с дождем

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-05T07:27:16+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 5 апреля 2019 года

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Погода в Москве на 5 апреля 2019 года будет облачной с прояснениями. Местами по городу возможны небольшие осадки в виде снега с дождем.

Температура воздуха днем сохранится на уровне 6..8 градусов тепла, а в ночные часы составит порядка 0..2 градусов. Ветер северного и северо-восточных направлений при этом разовьет скорость 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Такие данные приводятся на сайте Гидрометцентра России.

Здесь же синоптики уточняют, что предстоящие выходные будут всего на несколько градусов потеплее, однако погода все равно останется пасмурной. В отдельных районах столицы возможен снег с дождем.

Сайт kp.ru писал о том, что небольшие осадки принесли с собой атмосферные фронты атлантического циклона.

ИСТОЧНИК KP.RU