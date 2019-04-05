Письма Наполеона Жозефине были проданы на аукционе за полмиллиона евро

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-05T12:51:04+03:00

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Аукционный дом Drouot продал письма Наполеона, которые французский император писал своей супруге Жозефине. За три любовных послания покупатель выложил сумму, превышающую полмиллиона евро. Об этом Drouot сообщил на своей странице в Twitter.

Каждое письмо было продано по разной цене. Разница между самым дорогим и дешевым лотом составила 98 тысяч евро. При этом минимальная стоимость послания императора составила 123 000 евро, а максимальная 221 000 евро. Третье письмо было продано за 169 000 евро. В общей сложности исторические любовные записки обошлись покупателю в 513 500 евро.

Таинственный покупатель приобрел три письма, написанных из походов. ФОТО: https://twitter.com/Drouot

Личность человека держится в секрете, так же не сообщается, что в дальнейшем покупатель планирует сделать с данными письмами.

Наполеон встретил Жозефину в 1795 году во время в салоне ее подруги, светской дамы Терезии Тальен. К тому моменту он уже был генералом артиллерии и имел огромный вес не только в армии. Он потерял голову от Жозефины и спустя год пара поженилась.

В каждом из обращений к Жозефине Наполеон писал о любви. ФОТО: https://twitter.com/Drouot

Наполеон усыновил обоих ее детей от первого брака, а на свадьбу подарил золотой медальон с надписью «Это судьба».

Пока генерал пропадал в походах и писал жене длинные любовные письма, она не особо хранила ему верность и была женщиной, скупой на эмоции. В любовь Жозефина не верила, считала, что основой счастливого брака может быть только расчет. Кстати, Наполеон был на шесть лет моложе своей избранницы, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU