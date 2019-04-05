Письма Наполеона Жозефине были проданы на аукционе за полмиллиона евро
Аукционный дом Drouot продал письма Наполеона, которые французский император писал своей супруге Жозефине. За три любовных послания покупатель выложил сумму, превышающую полмиллиона евро. Об этом Drouot сообщил на своей странице в Twitter.
Каждое письмо было продано по разной цене. Разница между самым дорогим и дешевым лотом составила 98 тысяч евро. При этом минимальная стоимость послания императора составила 123 000 евро, а максимальная 221 000 евро. Третье письмо было продано за 169 000 евро. В общей сложности исторические любовные записки обошлись покупателю в 513 500 евро.
Таинственный покупатель приобрел три письма, написанных из походов. ФОТО: https://twitter.com/Drouot
Личность человека держится в секрете, так же не сообщается, что в дальнейшем покупатель планирует сделать с данными письмами.
Наполеон встретил Жозефину в 1795 году во время в салоне ее подруги, светской дамы Терезии Тальен. К тому моменту он уже был генералом артиллерии и имел огромный вес не только в армии. Он потерял голову от Жозефины и спустя год пара поженилась.
В каждом из обращений к Жозефине Наполеон писал о любви. ФОТО: https://twitter.com/Drouot
Наполеон усыновил обоих ее детей от первого брака, а на свадьбу подарил золотой медальон с надписью «Это судьба».
Пока генерал пропадал в походах и писал жене длинные любовные письма, она не особо хранила ему верность и была женщиной, скупой на эмоции. В любовь Жозефина не верила, считала, что основой счастливого брака может быть только расчет. Кстати, Наполеон был на шесть лет моложе своей избранницы, сообщает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU