Режиссёр спектакля изменит сцену, в ходе которой был травмирован Сухоруков
Режиссер Сергей Аронин пообещал рассмотреть возможность изменения одной из сцен спектакля "Встречайте, или мы уходим", при исполнении которой накануне пострадал актер Виктор Сухоруков.
Сайт kp.ru писал о том, что неприятный инцидент произошел в столичном театре имени Моссовета. Во время постановки артист должен был перепрыгнуть через расстеленный перед ним ковер, но споткнулся и упал прямо на руку. Боль была настолько сильной, что мужчина решил, будто сломал ее. В результате Виктора Ивановича отвезли в больницу, где у него диагностировали вывих.
Аронин указал на то, что сцена с прыжком через ковер занимает в композиции спектакля почти финальное место, и за все три года постановок и более 50 выступлений проблем не возникало. Однако он готов подумать о корректировке данного момента.
"Я считаю произошедшее недоразумением, тем не менее, мы обсудим с Виктором Ивановичем сохранение либо изменение этой мизансцены, которая была придумана на репетициях спектакля совместно, а не являлась режиссерским диктатом", - цитирует Аронина радио "Говорит Москва".
ИСТОЧНИК KP.RU