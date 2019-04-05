2019-04-05T13:46:52+03:00
Звезды

Режиссёр спектакля изменит сцену, в ходе которой был травмирован Сухоруков

Накануне актер вынужден был покинуть театр Моссовета на "Скорой" после падения во время прыжка через ковер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Виктора Сухорукова увезли на «Скорой» прямо со спектакляВиктора Сухорукова увезли на «Скорой» прямо со спектакляФото: Борис КУДРЯВОВ
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Режиссер Сергей Аронин пообещал рассмотреть возможность изменения одной из сцен спектакля "Встречайте, или мы уходим", при исполнении которой накануне пострадал актер Виктор Сухоруков.

Сайт kp.ru писал о том, что неприятный инцидент произошел в столичном театре имени Моссовета. Во время постановки артист должен был перепрыгнуть через расстеленный перед ним ковер, но споткнулся и упал прямо на руку. Боль была настолько сильной, что мужчина решил, будто сломал ее. В результате Виктора Ивановича отвезли в больницу, где у него диагностировали вывих.

Аронин указал на то, что сцена с прыжком через ковер занимает в композиции спектакля почти финальное место, и за все три года постановок и более 50 выступлений проблем не возникало. Однако он готов подумать о корректировке данного момента.

"Я считаю произошедшее недоразумением, тем не менее, мы обсудим с Виктором Ивановичем сохранение либо изменение этой мизансцены, которая была придумана на репетициях спектакля совместно, а не являлась режиссерским диктатом", - цитирует Аронина радио "Говорит Москва".

kuzenkinaaleksandrakuzenkinaaleksandra
Команда спектакля "Встречайте, или мы уходим" в театре имени Моссовета
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ИСТОЧНИК KP.RU

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