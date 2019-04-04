2019-04-05T00:27:43+03:00
Звезды

Виктора Сухорукова увезли на «Скорой» прямо со спектакля

Актёр получил травму, упав на сцене
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
Актер Виктор Сухоруков.Актер Виктор Сухоруков.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Последнее время что-то не везёт нашему «культурному» цеху. Вчера премьер Большого Театра, Владислав Лантратов, получил травму ноги буквально на пустом месте, прыгая маленький кабриоль в «Зимней сказке». По свидетельствую очевидцев, пострадало ахиллесово сухожилие. Врачи оказали ему срочную помощь. Артиста заменил исполнитель этой же партии, Дэвид Мотте Соарес.

Практически в то же самое время карету «Скорой помощи» вызвали и в театр Моссовета - спасать заслуженного артиста Виктора Сухорукова. Артист упал и повредил себе руку так, что пришлось ненадолго прервать спектакль «Встречайте, или мы уходим».

kuzenkinaaleksandrakuzenkinaaleksandra
Команда спектакля "Встречайте, или мы уходим" в театре имени Моссовета
2236 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

Виктора Ивановича отвезли в больницу, где определили, что у него вывих. И в этом случае виной стала нелепая случайность - в самом финале представления актёр перепрыгивал через ковер, который как раз перед ним должны были расстелить, но споткнулся и упал прямо на руку. Артисту было настолько больно, что он не мог самостоятельно идти. Но, по словам врачей, ничего ужасного не случилось.

Эту же информацию подтвердили и в театре: «Да, Виктор Иванович повредил руку, но сейчас все в порядке». Судя по всему, артист не задержался в клинике, а сразу же после медицинских процедур поехал домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктор Сухоруков: Уходя на дембель, я напился, пел песни, и задержался в казарме на 4 дня

Народный артист России, выпускник ГИТИСа и звезда культовых « Брата» и «Острова» старший сержант запаса вспомнил свою армейскую юность (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Виктор Сухоруков: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Виктор Сухоруков о съемках «Брата-3»: «Это то же самое, что в Третьяковской галерее усики Мадонне подрисовать»
Звезда фильмов «Брат» и «Брат 2» рассказал «КП»-Екатеринбург, каким он запомнил Алексея Балабанова, как приглашал Сергея Бодрова-младшего на борщ, а сегодня отстаивает их общую память перед шоуменом Станиславом Барецким, который намерен снять «Брат 3»
Новости 24
Жена главы Amazon уступила ему при разводе 75% акций компании
Глава МВД Украины обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законодательства
В России упала средняя процентная ставка по рублевым вкладам в банках
Владимир Путин исполнил мечту студента Московского авиационного института слетать на Байконур
Трамп грозит Мексике пошлинами из-за наркотрафика
«Союз-СТ» с европейскими спутниками связи стартовал с космодрома Куру
Президент Анголы вручил Путину орден Агостиньо
МИД РФ отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
Второе за сутки крупное ДТП произошло в подмосковном Домодедово
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи
Тимошенко пообещала подумать над предложением стать ведущей дебатов Зеленского и Порошенко
Госдума упростит закупки в сфере культуры