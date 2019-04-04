Виктора Сухорукова увезли на «Скорой» прямо со спектакля

Последнее время что-то не везёт нашему «культурному» цеху. Вчера премьер Большого Театра, Владислав Лантратов, получил травму ноги буквально на пустом месте, прыгая маленький кабриоль в «Зимней сказке». По свидетельствую очевидцев, пострадало ахиллесово сухожилие. Врачи оказали ему срочную помощь. Артиста заменил исполнитель этой же партии, Дэвид Мотте Соарес.

Практически в то же самое время карету «Скорой помощи» вызвали и в театр Моссовета - спасать заслуженного артиста Виктора Сухорукова. Артист упал и повредил себе руку так, что пришлось ненадолго прервать спектакль «Встречайте, или мы уходим».

kuzenkinaaleksandra Команда спектакля "Встречайте, или мы уходим" в театре имени Моссовета

Виктора Ивановича отвезли в больницу, где определили, что у него вывих. И в этом случае виной стала нелепая случайность - в самом финале представления актёр перепрыгивал через ковер, который как раз перед ним должны были расстелить, но споткнулся и упал прямо на руку. Артисту было настолько больно, что он не мог самостоятельно идти. Но, по словам врачей, ничего ужасного не случилось.

Эту же информацию подтвердили и в театре: «Да, Виктор Иванович повредил руку, но сейчас все в порядке». Судя по всему, артист не задержался в клинике, а сразу же после медицинских процедур поехал домой.

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