Стало известно, что Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
В пятницу, 5 апреля, появилась информация о том, что Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации (ВТО).
По данным интернет-издания «Европейская правда», ВТО не признала ограничение транзита украинских товаров по территории РФ нарушением, так как политическая ситуация в незалежной в то время создавала существенные угрозы для национальной безопасности России.
Между тем официально об итогах спора ВТО объявит «в ближайшие часы», передает ТАСС. «Решение должно быть опубликовано сегодня до конца дня», - сказал представитель организации Дэн Прузин. Однако, по его словам, обе стороны уже ознакомлены с этим решением.
Напомним, как писал сайт kp.ru, наша страна ввела ограничение на транзит украинских товаров 1 января 2016 года, то есть одновременно с началом действия зоны свободной торговли между Киевом и Евросоюзом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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