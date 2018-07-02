2018-07-02T12:23:09+03:00
Политика

Путин продлил меры безопасности при транзитных перевозках товаров с Украины

Указом главы государства действие мер продлевается до 1 января 2019 года
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин продлил действие мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов страны при транзите украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию.

Указом главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, действие мер продлевается до 1 января 2019 года. Ранее документ действовал до 30 июня текущего года.

Напомним, Путин подписал указ о введении таких мер 1 января 2016 года. В соответствии с документом, перевозка украинских товаров транзитом через российскую территорию может вестись только из Белоруссии при условии применения к грузовым отсекам транспортных средств средств идентификации, в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС.

Кроме того, у водителей должны быть учетные талоны. Пломбы должны накладываться и сниматься при въезде и при выезде в контрольных пунктах. Там же выдаются учетные талоны.

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