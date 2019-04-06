Погода в Москве на 6 апреля 2019 года: ожидается небольшой дождь и до +8 градусов

СЕГОДНЯ 07:18 2019-04-06T07:18:25+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 6 апреля 2019 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 6 апреля 2019 года. Как утверждают специалисты, в субботу сохранится влияние циклона, который в минувшую пятницу пришел в столичный регион с юга.

Так, столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов. При этом будет солнечно, однако небо временами все же будет затянуто облаками. Кроме того, не обойдется и без осадков: как ожидается, в городе пройдет небольшой дождь. Ветер же будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 7 апреля, похолодает до 0…+2 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток местами также не исключены небольшие осадки.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в этом году весна приходит в Москву постепенно. Причем на днях в столице распустились первые цветы. Например, посетителей парка «Музеон» уже радуют сиреневые крокусы.

ИСТОЧНИК KP.RU