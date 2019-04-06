Лавров заявил, что решение США по Голанам отдаляет достижение мира на Ближнем Востоке

СЕГОДНЯ 07:39 2019-04-06T07:39:06+03:00

Как заметил глава МИД РФ, Вашингтон поставил под угрозу стабильность в зоне разъединения сирийских и израильских сил [видео]

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, общаясь с египетскими журналистами в преддверии своего визита в Каир, заявил, что решение США признать Голанские высоты частью Израиля ставит под угрозу стабильность в зоне разъединения сирийских и израильских сил.

«Ставится под угрозу соблюдение соглашения о разъединении сирийских и израильских войск 1974 года. Напомню, что именно о помощи в создании необходимых условий для выполнения этой договоренности нас просили руководители США и Израиля. Мы это сделали», - сказал глава МИД нашей страны в интервью газете Al-Ahram.

Кроме того, как заметил Лавров, признание Вашингтоном аннексии Голан стало очередным свидетельством стремления США «разрушить общепризнанную международно-правовую базу». При этом, по словам дипломата, Соединенные Штаты своими действиями «лишь отдаляют шансы на достижение долгосрочного, устойчивого и справедливого мира на Ближнем Востоке».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Между тем ООН с 1967 года считает, что часть этой территории оккупирована израильскими войсками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU