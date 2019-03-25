Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанами

СЕГОДНЯ 19:25 2019-03-25T19:39:18+03:00

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В понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом в ходе переговоров он подписал прокламацию, признающую суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

Причем, ставя свою подпись под документом, американский лидер выразил мнение о том, что это «должно было произойти десятилетия назад». Также политик заявил, что Израиль в 1967 году захватил Голаны, чтобы «защитить себя от угроз», передает Reuters.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699214" frameborder="0"></iframe> Сотни жителей Голанских высот вышли на акцию протеста против решения Трампа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще 22 марта стало известно, что Трамп решил признать Голанские высоты за Израилем. Между тем эту инициативу резко раскритиковали в Москве, Брюсселе, Дамаске и Тегеране, заметив, что подобные заявления могут сильно дестабилизировать и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке.

СПРАВКА «КП»

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, были захвачены Израилем в июне 1967 года в ходе Шестидневной войны. А в 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило свой суверенитет над этой территорией.

ИСТОЧНИК KP.RU