2019-04-06T14:41:58+03:00
Политика

Генсек Лиги арабских государств: суверенитет Сирии сильно подорван

За события, которые происходят в САР, несут ответственность иностранные государства
Марина ВЕНЦОВА
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Генсек Лиги арабских государств заявил, что за события в Сирии несут ответственность иностранные государстваГенсек Лиги арабских государств заявил, что за события в Сирии несут ответственность иностранные государстваФото: REUTERS
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Генеральный секретарь‎ Лиги арабских государств (ЛАГ) ‎Ахмед Абуль Гейт заявил, что суверенитет Сирийской Арабской Республики (САР) за годы войны был серьезно подорван.

«К великому сожалению, и мне больно это говорить, суверенитет Сирии серьезно подорван. Он жестко был подорван за прошлые годы, и в этом вина многих», - сказал он в эфире телеканала Sky News Arabia.

Генсек ЛАГ отметил, что за происходящее в Сирии в настоящее время несут ответственность страны, которые там присутствуют. А там, по его словам, «находятся российские, американские, британские, французские войска, иранские группировки и турецкие войска».

Президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 8 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, для того, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. В частности, речь будет идти о частичном выводе США из САР, также поставок в Турцию российских комплексов С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

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