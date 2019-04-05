2019-04-05T17:38:36+03:00
Политика

Путин и Эрдоган 8 апреля обсудят ситуацию в Сирии и поставки С-400

Президент России и Турции примут участие в открытии перекрестного Года культуры, которое пройдет в Большом театре
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 8 апреля и обсудят ситуацию в Сирии, в том числе и частичный вывод Соединенных Штатов из САР, также поставки в Турцию российских комплексов С-400 и вопросы, связанные с «Турецким потоком». Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил.

«Будут обсуждаться планы США, объявленные в контексте частичного вывода из Сирии американских войск, а также другие вопросы, в том числе, регионального характера» - рассказал Ушаков.

Следующей важной темой для обсуждения помощник Путина назвал вопрос реализации «весьма громкого проекта, контракта на поставку турецким вооруженным силам новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400».

Ушаков не исключил, что часть беседы двух лидеров пройдет в формате тет-а-тет «для обсуждения самых чувствительных вопросов». Он сообщил, что стороны планируют подписать ряд совместных документов.

Вечером, 8 апреля Путин и Эрдоган примут участие в торжественном открытии перекрестного Года культуры и туризма России и Турции, которое пройдет в Большом театре.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о телефонном разговоре двух президентов. В ходе состоявшейся беседы политики обсудили вопросы подготовки к заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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