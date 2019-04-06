Москвичам советуют не брать в руки ежей после зимней спячки

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-06T16:33:44+03:00

Как утверждают зоологи, животные в это время года могут укусить и заразить бешенством

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Профессор биологического факультета Московского государственного университета им. М.Ломоносова Ирина Бёме рекомендует москвичам и гостям столицы не брать в руки просыпающих после зимней спячки ежей. В это время года, по ее словам, животные не «в духе», поэтому могут укусить, заразив серьезными заболеваниями.

«Ежи агрессивны после зимней спячки, потому что они только проснулись и голодные. И еще адаптируются, - цитирует ее агентство Москва. - Просто не надо к ним приставать и брать в руки - это всегда неполезно. Они могут укусить и передать бешенство или глистные заболевания».

При этом зоолог добавила, что по собственной инициативе ежи не будут кусать людей. Кроме этого, эксперт отметила, что даже летом не стоит трогать взрослых животных. Молодые особи более терпимые, но в настоящее время их еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU