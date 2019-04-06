В Госдуме рассказали, почему рэпера Face не взяли в армию

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-06T17:09:46+03:00

По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, отказ он получил из-за татуировок на лице

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Первый зампреда комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил, что российского рэп-исполнителя Ивана Дремина, более известного как Face, не взяли в армию из-за татуировок. По его словам, медкомиссия, которую проходят призывники, считает, что люди с татуировками имеют «определенную особенность».

«У нас же многие молодые люди в молодости хотят себя проявить, - цитирует его РИА Новости. - Но для того, чтобы человек решился что-то себе наколоть на лице, тут, должно быть, чересчур богатый внутренний мир, который не совсем подходит к суровой военной жизни".

По словам Шерина, отказ служить в армии в связи с татуировками является нормальным явлением. По этой же причине аналогичное решение было принято по рэперу Тимати.

Рэпер Face ранее сообщил, что его забирают служить в армии. Для этого он проходил углубленный медосмотр по месту прописки в Уфе. Однако врачебная комиссия посчитала, что музыкант имеет признаки психиатрического расстройства.

ИСТОЧНИК KP.RU