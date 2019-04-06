Матч Спартак - ЦСКА: Жиго и Глушаков выйдут в стартовом составе хозяев
Главная встреча субботы 6 апреля в чемпионате России по футболу в Премьер-Лиге - битва "Спартака" и ЦСКА на "Открытие Арене". Хозяева встречи назвали стартовый состав команды на эту встречу.
Главная новость - снова в стартовом составе у "красно-белых" выйдет французский защитник Самюэль Жиго. А в центре поля у спартаковцев - полузащитник Денис Глушаков.
Стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА таков: Селихов – Рассказов, Жиго, Джикия, Аиртон – Ханни, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо – Зе ЛУиш, Луиз Адриану.
Запасные: Максименко, Комбаров, Ещенко, Гапонов, Гулиев, Фернандо, Глушенков, Игнатов, Ломовицкий, Умяров, Ташаев, Мелкадзе.
Отметим, что "Спартак" после 21 тура занимает пятое место - у команды 36 очков. ЦСКА расположился строчкой выше - у них 37 баллов и четвертое место на данный момент.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка Спартак - ЦСКА.
ИСТОЧНИК KP.RU