В Домодедово задержали рейс в Токио из-за сообщения о минировании
В субботу, 6 апреля, в московском аэропорту Домодедов задержали рейс Москва-Токио после получения сообщения о "минировании" самолета авиакомпании Japan Airlines.
"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва самолета рейсом Москва-Токио",- передает РИА Новости сообщение источника.
Как отметил собеседник агентства, вылет задержан для осмотра самолета. Всех пассажиров эвакуировали, они находятся в зале ожидания аэропорта.
По данным "Интерфакса", проверяется самолет Boeing Dreamliner, принадлежащий японской авиакомпании. Рейс должен был вылететь в Токио в 17:15 по московскому времени. Решение оперативно эвакуировать пассажиров и задержать вылет принял командир воздушного судна.
Напомним, в январе текущего года в России началась новая волна сообщений и звонков о "минировании". Ситуация затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных районов.
ИСТОЧНИК KP.RU