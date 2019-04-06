2019-04-06T18:17:47+03:00
Происшествия

В Домодедово задержали рейс в Токио из-за сообщения о минировании

Вылет задержали для осмотра воздушного судна, пассажиров эвакуировали
Екатерина БОЛГОВА
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В Домодедово из-за сообщения о минировании задержали рейс Москва - ТокиоВ Домодедово из-за сообщения о минировании задержали рейс Москва - Токио
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В субботу, 6 апреля, в московском аэропорту Домодедов задержали рейс Москва-Токио после получения сообщения о "минировании" самолета авиакомпании Japan Airlines.

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва самолета рейсом Москва-Токио",- передает РИА Новости сообщение источника.

Как отметил собеседник агентства, вылет задержан для осмотра самолета. Всех пассажиров эвакуировали, они находятся в зале ожидания аэропорта.

По данным "Интерфакса", проверяется самолет Boeing Dreamliner, принадлежащий японской авиакомпании. Рейс должен был вылететь в Токио в 17:15 по московскому времени. Решение оперативно эвакуировать пассажиров и задержать вылет принял командир воздушного судна.

Напомним, в январе текущего года в России началась новая волна сообщений и звонков о "минировании". Ситуация затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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