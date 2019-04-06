В подмосковном Раменском в частном доме взорвался газ

СЕГОДНЯ 23:17 2019-04-06T23:17:24+03:00

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Два человека погибли в результате взрыва газа в частном доме в Подмосковье. ЧП произошло в садовом товариществе “Весна” в Раменском.

Предположительно взорвался газовый баллон, после чего в доме начался пожар. Один человек получил травмы. Тела погибших пока не найдены. В службе скорой помощи отметили, что два человека считаются пропавшими без вести, передает Интерфакс.

Бытовой газ очень часто становится причиной чрезвычайных происшествий в России. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 24 января взрыв и последующий за ним пожар произошли в новом жилом доме в подмосковной Балашихе. Причем без жертв тогда не обошлось: двое рабочих погибли из-за металлических газовых баллонов при установке натяжных потолков.

А 14 февраля в 30-квартирном доме, расположенном в городском микрорайоне Покровка города Красноярска после "хлопка" были разрушены шесть квартир, еще десять повреждены. Погибли два человека, 12 были госпитализированы с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU