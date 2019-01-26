Рабочие в Балашихе погибли из-за металлических газовых баллонов при установке натяжных потолков

Взрыв и последующий за ним пожар вечером 24 января произошли в новом жилом доме в подмосковной Балашихе. На 15 этаже из квартиры повалил густой черный дым, потом один взрыв, второй. Спасатели после ликвидации пожара нашли два трупа.

- По предварительным данным, вечером 24 января в квартире, расположенной на 15-ом этаже дома в Балашихе во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов, произошло два хлопка, после чего последовало возгорание. В результате смертельные травмы получили двое рабочих 1975 и 1984 годов рождения, проводивших ремонтные работы в указанной квартире, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688065" frameborder="0"></iframe> Взрыв газового баллона в многоэтажке а Балашихе.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". В квартире после пожара криминалисты нашли два газовых баллона, изъяли соскобы со стен, потолков, а также получили смывы с рук погибших. Будет проволиться судебно-медицинские экспертизы, а также планируется назначение химической и пожаротехнической экспертиз.

Газовый баллон, обнаруженный пожарными на месте возгорания.

Как удалось выяснить следователям, в тот вечер двое рабочих делали ремонт в одной из квартир, а именно - занимались установкой натяжных потолков. Для этого в квартиру занесли несколько газовых баллонов. По правилам, полотно самого потолка постепенно разворачивают, слегка нагревая его. А на углы крепятся специальные прищепки. Чтобы полотно стало глянцевым его предварительно греют с помощью газа. И работы были практически завершены, в комнатах потолки были готовы, оставалось доделать только в коридоре. Но произошла трагедия. Причиной, по всей видимости, стали газовые баллоны старого образца, которыми уже практически никто не пользуется.

- Хозяин той квартиры хотел натяжной потолок "звездное небо". Такие потолки очень красивые, но технически их делать сложнее. Там эффект мерцающих звезд или "лунного света" создается за счет светодиодов. Для натяжки полотна (пленки) нужно нагревать, обычно используют газовые баллоны, которые заносят в квартиру. Но фирма, у которой хозяин той квартиры заказал потолки, решила сэкономить и взяла газовые баллоны старого образца - металлические. А они же нагреваются, охлаждаются на морозе. Видимо, произошла резкая смена температуры и, как следствие, взрыв, - рассказали в компании по установке натяжных потолков "Профи".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688062" frameborder="0"></iframe> Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе.

- Использовали баллоны старого образца. А какие нужно было? - спрашиваю.

- Нового. Они сейчас пластиковые. На них температура не влияет. Мы такие используем. И многие фирмы по установке потолков в Балашихе.

- Говорят, что хозяин квартиры заплатил им около 245 тысяч рублей. Это не много?

- Ориентировочно потолки в двух комнатах и кухне, а это где-то 35 квадратных метров, обойдутся 17-25 тысяч рублей. Это, если использовать пленку. Тканевое покрытие дороже - почти в два раза. А сумма в 245 тысяч рублей - это очень много. Даже в нашей компании самый красивый потолок "звездное небо" обойдется около 80-100 рублей, но не 245 тысяч рублей.

Следователи Балашихи в ближайшее время в рамках уголовного дела допросят владельцев компании, которая предоставляла услуги по установке натяжных потолков, а также хозяина квартиры.

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