В ГИБДД заявили об ужесточении требований к российским автошколам

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-07T08:24:59+03:00

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С воскресенья, 7 апреля, ГИБДД ужесточила контроль за автошколами по стране. В этот день вступили в силу два приказа МВД, которые обязуют образовательные организации согласовывать с ГИБДД программы обучения и получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

- Седьмого апреля 2019 года вступают в силу приказы МВД России, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств, - подчеркнули в ГИБДД.

Наличие согласованных программ обучения водителей и заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы становится обязательным условием для работы автошкол. А ранее согласованные программы после вступления в силу приказа повторному согласованию не подлежат, сообщает "РИА-Новости".

К слову, заключения о соответствии учебно-материальной базы будут выдаваться российским автошколам после проверки ГИБДД. Наличие официального сайта у автошкол - это обязательное условие для получения заключения. Оно, к слову, будет действовать пять лет с момента выдачи.

В том случае, если инспекторы в ходе обследования найдут несоответствия учебно-материальной базы требованиям, то повторная проверка будет проводиться в течение шести месяцев. Осуществляться она будет только в части выявленного несоответствия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях «Союз автошкол Москвы» заявил, что согласен на усиление контроля со стороны ГИБДД. Если предложение будет поддержано во всех инстанциях, то Госавтоинспекция получит право следить за работой образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU