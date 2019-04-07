2019-04-07T13:22:22+03:00
Общество

В Москве во время полета едва не столкнулись бизнес-джет и крупнейший в мире британский Airbus A380

В момент сближения оперативно сработала наземная система предупреждения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве во время полета едва не столкнулись бизнес-джет и крупнейший в мире британский Airbus A380В Москве во время полета едва не столкнулись бизнес-джет и крупнейший в мире британский Airbus A380Фото: Иван ВИСЛОВ
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Вылетевший из московского аэропорта "Шереметьево" в Париж бизнес-джет Falcon опасно приблизился к британскому трансконтинентальному самолету A-380. Последний летел из Лондона в Гонконг.

При наборе высоты бизнес-джет не учел, что на расстоянии всего в несколько сотен метров находится крупнейшее в мире авиа судно.

- Сработала наземная система предупреждения и самолеты удалось вывести из потенциально опасной зоны, - сообщили в "Шереметьево".

Именно в этот момент сработала наземная система предупреждения, которая помогла избежать трагедии. В итоге, оба самолета разошлись. Пострадавших нет, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Подмосковьем. Из-за ошибки пилота вертикальный интервал между лайнерами сократился до 200 метров.

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под Хабаровском.Александра ШОПЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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