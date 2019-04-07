В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об угрозе «откатиться под имперскую Россию»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-07T14:57:29+03:00

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Для действующего президента Украины Петра Порошенко любой кандидат, который вышел бы вместе с ним во второй тур президентской гонки, ассоциировался бы с Российской Федерацией, «будь он даже ярым антироссийским политиком». Такое мнение в воскресенье высказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его мнению, глава украинского государства всячески демонстрирует, что он готов привести Украину в Европейский Союз, хотя там ее никто и не ждет. Кроме того, как считает зампред комитета Госдумы, чем ближе ко второму туру выборов, которые намечены на 21 апреля, тем больше «истерии и показушных выступлений» Порошенко будет в прессе, передает RT.

Президент Украины, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что второй тур президентской гонки покажет куда движется страна – то ли в сторону Европы, то ли России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700384" frameborder="0"></iframe> Михаил Погребинский: «Если Порошенко пройдёт во второй тур, он сделает все, чтобы не проиграть выборы...».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU