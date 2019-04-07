В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об угрозе «откатиться под имперскую Россию»
Для действующего президента Украины Петра Порошенко любой кандидат, который вышел бы вместе с ним во второй тур президентской гонки, ассоциировался бы с Российской Федерацией, «будь он даже ярым антироссийским политиком». Такое мнение в воскресенье высказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его мнению, глава украинского государства всячески демонстрирует, что он готов привести Украину в Европейский Союз, хотя там ее никто и не ждет. Кроме того, как считает зампред комитета Госдумы, чем ближе ко второму туру выборов, которые намечены на 21 апреля, тем больше «истерии и показушных выступлений» Порошенко будет в прессе, передает RT.
Президент Украины, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что второй тур президентской гонки покажет куда движется страна – то ли в сторону Европы, то ли России.
Михаил Погребинский: «Если Порошенко пройдёт во второй тур, он сделает все, чтобы не проиграть выборы...».Александр ГАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU