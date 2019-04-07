«Адмирал Григорович» отработал ведение боя на учениях в Черном море

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-07T16:53:39+03:00

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Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) России отработал ведение боя на учениях в Черном море.

Как стало известно, в рамках выполнения второй курсовой задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем», экипаж фрегата провел учебные артиллерийские стрельбы и уничтожил цели над водой и на воде, при этом выполнялся и пуск зенитных ракет.

Кроме того, действуя сообща с подводными силами и морской авиацией ЧФ, команда отработала ряд мероприятий, касающихся поиска, обнаружения, слежения и уничтожения субмарины условного противника.

Помимо этого, экипаж отработал действия по обороне и защите корабля, когда возвращался в пункт своей постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 марта появилась информация о том, что российский фрегат «Адмирал Григорович» спустили на воду после ремонта. Тогда отмечалось, что корабль уже в самое ближайшее время должен вернуться к несению боевой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU