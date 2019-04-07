«Адмирал Григорович» отработал ведение боя на учениях в Черном море
Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) России отработал ведение боя на учениях в Черном море.
Как стало известно, в рамках выполнения второй курсовой задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем», экипаж фрегата провел учебные артиллерийские стрельбы и уничтожил цели над водой и на воде, при этом выполнялся и пуск зенитных ракет.
Кроме того, действуя сообща с подводными силами и морской авиацией ЧФ, команда отработала ряд мероприятий, касающихся поиска, обнаружения, слежения и уничтожения субмарины условного противника.
Помимо этого, экипаж отработал действия по обороне и защите корабля, когда возвращался в пункт своей постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 марта появилась информация о том, что российский фрегат «Адмирал Григорович» спустили на воду после ремонта. Тогда отмечалось, что корабль уже в самое ближайшее время должен вернуться к несению боевой службы.
ИСТОЧНИК KP.RU