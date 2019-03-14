Российский фрегат "Адмирал Григорович" с ракетами "Калибр" спустили на воду после ремонта

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-14T18:12:52+03:00

В военном агентстве заявили, что судно ушло от причальной стенки предприятия и в ближайшее время вернется к несению боевой службы

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Фрегат "Адмирал Григорович", на котором находятся ракеты "Калибр", был спущен на воду после ремонта.

- Фрегат "Адмирал Григорович" в начале недели спустили на воду после завершения докового ремонта на Севморзаводе, - отметили в военном ведомстве.

На данный момент известно, что судно ушло от причальной стенки предприятия и в ближайшее время вернется к несению боевой службы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта стало известно о том, что фрегат «Адмирал Горшков» и еще три российских корабля вошли в Ла-Манш. Отряд Северного флота вышел в дальний поход из Североморска в конце февраля. С тех пор отряд прошел более 1,6 тысячи морских миль и провел несколько боевых учений. В частности, в заливе Мори-Ферт корабли отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушную оборону со слежением за воздушными целями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695565" frameborder="0"></iframe> В Севастополь вернулся из Сирии фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров».

ИСТОЧНИК KP.RU