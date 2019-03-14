Российский фрегат "Адмирал Григорович" с ракетами "Калибр" спустили на воду после ремонта
Фрегат "Адмирал Григорович", на котором находятся ракеты "Калибр", был спущен на воду после ремонта.
- Фрегат "Адмирал Григорович" в начале недели спустили на воду после завершения докового ремонта на Севморзаводе, - отметили в военном ведомстве.
На данный момент известно, что судно ушло от причальной стенки предприятия и в ближайшее время вернется к несению боевой службы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта стало известно о том, что фрегат «Адмирал Горшков» и еще три российских корабля вошли в Ла-Манш. Отряд Северного флота вышел в дальний поход из Североморска в конце февраля. С тех пор отряд прошел более 1,6 тысячи морских миль и провел несколько боевых учений. В частности, в заливе Мори-Ферт корабли отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушную оборону со слежением за воздушными целями.
В Севастополь вернулся из Сирии фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров».
ИСТОЧНИК KP.RU