2019-03-14T18:12:52+03:00
Политика

Российский фрегат "Адмирал Григорович" с ракетами "Калибр" спустили на воду после ремонта

В военном агентстве заявили, что судно ушло от причальной стенки предприятия и в ближайшее время вернется к несению боевой службы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Российский фрегат "Адмирал Григорович" с ракетами "Калибр" спустили на воду после ремонтаРоссийский фрегат "Адмирал Григорович" с ракетами "Калибр" спустили на воду после ремонтаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Фрегат "Адмирал Григорович", на котором находятся ракеты "Калибр", был спущен на воду после ремонта.

- Фрегат "Адмирал Григорович" в начале недели спустили на воду после завершения докового ремонта на Севморзаводе, - отметили в военном ведомстве.

На данный момент известно, что судно ушло от причальной стенки предприятия и в ближайшее время вернется к несению боевой службы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта стало известно о том, что фрегат «Адмирал Горшков» и еще три российских корабля вошли в Ла-Манш. Отряд Северного флота вышел в дальний поход из Североморска в конце февраля. С тех пор отряд прошел более 1,6 тысячи морских миль и провел несколько боевых учений. В частности, в заливе Мори-Ферт корабли отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушную оборону со слежением за воздушными целями.

В Севастополь вернулся из Сирии фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татьяна Голикова поручила разработать рекомендации для диабетического питания в школах
Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины на европейские товары
В Дубае показали самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона рублей
Президент Австрии рассказал о «хорошем разговоре» с Лавровым
В Аргентине назвали причину гибели подлодки San Juan
Французские политики привезут в Крым туристов
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины
«Черные ящики» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 доставили во Францию
Почта Mail.ru запускает новую функцию группировки писем из интернет-магазинов
Кира Найтли исполнила хит Despacito на собственных зубах
Постпред Сирии при ООН: террористы получают оружие под видом гумпомощи
Задержанных участников беспорядков в Армении отпустили на свободу
Госдума одобрила появление автоматических наружных дефибрилляторов
Хакеры атаковали несколько интернет-компаний за счет уязвимости реестра Роскомнадзора
Участок "Северного потока-2" передадут отдельной компании
Эксперт рассказал, что владельцы майнинговых ферм пока могут не бояться наказаний
Тимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификации выборов, которые готовит Порошенко
Глава СПЧ предложил отдавать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал, кто уже пользуется приложением «Мой налог»
Глава МИД Австрии сообщила, что обсудила с Путиным Ближний Восток
Два человека погибли, семеро ранены в результате взрыва на рынке в Пакистане
В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России
НАТО призналось: у союзников нет единой позиции по «Северному потоку - 2»
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились укреплять взаимодействие в ООН