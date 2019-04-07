Миссия ООН призвала стороны конфликта в Ливии к гуманитарному перемирию

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-07T17:17:49+03:00

В настоящее время Ливийская национальная армия ведет наступление на Триполи

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Миссия Организации Объединенных Наций в Ливии призвала противоборствующие стороны к гуманитарному перемирию на юге Триполи на два часа для того, чтобы сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, скорой помощи и Ливийского Красного полумесяца могли эвакуировать раненых и мирных жителей.

ООН запрашивает установления режима прекращения огня в районах Вади-эр-Рабиа, Эль-Каих, Каср Бен-Гашир и Эль-Азизия с 16:00 по 18:00 [с 17:00 по 19:00 мск], говорится в сообщении миссии в «Твиттере».

Фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи. Вскоре подразделениям Ливийской национальной армии удалось установить контроль над городами, расположенными к югу и западу от ливийской столицы. Со своей стороны глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж отдал приказ применять силу в случае необходимости.

Ранее в воскресенье сайт kp.ru писал, что в результате боев в районе Триполи погибли семь человек, еще 55 человек получили ранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU