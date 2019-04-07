2019-04-07T15:36:27+03:00
В мире

В Ливии в результате боев около Триполи погибли 7 человек

Ранения получили более 50 человек
Александр ДЖУМАЕВ
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В результате боев в районе столицы Ливии Триполи погибли семь человекВ результате боев в районе столицы Ливии Триполи погибли семь человекФото: REUTERS
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В результате боев в районе столицы Ливии Триполи погибли семь человек. Еще 55 человек получили ранения, сообщает агентство Afrigatenews со ссылкой на Центр полевой медицины и скорой помощи Триполи.

В материале агентства говорится, что шестеро из погибших являются бойцами сил, лояльных Правительству национального единства (ПНС). Еще один погибший - гражданское лицо. Большинство раненых также являются бойцами проправительственных сил.

Ранее сайт kp.ru сообщал о начале наступления на Триполи силами Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. По некоторым данным, в настоящий момент бои идут в районе аэропорта Триполи и в ряде районов города. В связи с эскалации конфликта в Ливии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совершил визит в Ливию, где провел переговоры с руководством противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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