2019-04-07T17:45:01+03:00
Политика

Порошенко наградил посмертно «Ведьму»-пулеметчицу орденом

Националистка Яна Червоная погибла от разрыва мины в начале апреля
Марина ВЕНЦОВА
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Яна Червоная.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиЯна Червоная.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого Яну Червоную – пулеметчицу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Ведьма».

«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)», - говорится в указе, опубликованном в воскресенье на сайте главы Незалежной.

Порошенко 2 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, сообщил «тяжелую весть с фронта» о смерти «Ведьмы», с которой он, по его словам, был знаком лично. Служить добровольцем в националистическом батальоне «Донбасс-Украина» женщина отправлялась еще в сентябре 2016 года, оставив дома мужа и двоих детей.

По данным ООН в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, в основном - это гражданские лица.

«Ведьма»-пулемётчица.Бросила детей и стала убивать. Что известно о «ведьме»-пулемётчице, погибшей на Донбассе

ИСТОЧНИК KP.RU

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