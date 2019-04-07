Порошенко наградил посмертно «Ведьму»-пулеметчицу орденом
Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого Яну Червоную – пулеметчицу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Ведьма».
«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)», - говорится в указе, опубликованном в воскресенье на сайте главы Незалежной.
Порошенко 2 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, сообщил «тяжелую весть с фронта» о смерти «Ведьмы», с которой он, по его словам, был знаком лично. Служить добровольцем в националистическом батальоне «Донбасс-Украина» женщина отправлялась еще в сентябре 2016 года, оставив дома мужа и двоих детей.
По данным ООН в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, в основном - это гражданские лица.
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ИСТОЧНИК KP.RU