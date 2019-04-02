2019-04-02T23:49:12+03:00
Политика

В Донбассе ликвидировали «Ведьму» - пулеметчицу

Порошенко уже известил об этом в своем Twitter
Иван ГРАЧЕВ
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Яна Червоная.Яна Червоная.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Тяжкая весть с фронта... Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить», - написал Петр Порошенко в Twitter, выряжая соболезнование в связи с гибелью националистки.

Яна Червоная - фактурная украинская женщина, работала секретаршей, но, как она сама бравировала в интервью иностранным журналистам, «просто поменяла печатную машинку на пулемет». В 2016 году она решила стать добровольцем и отправилась повоевать в националистическом батальоне «Донбасс-Украина». Бросила дома мужа и двоих детей. Да так и осталась на фронте.

«Подписала контракт. А мужу передала свою волонтерскую деятельность. В придачу к детям, - признавалась Червоная в своих интервью. - А что ему было делать? Он знал, что если уж я решила, то моего мнения не изменить. И к тому же он всегда поддерживал мои сумасшедшие идеи».

За то, что, по ее собственному признанию, часто чувствовала приближение опасности и предупреждала об этом сослуживцев, получила позывной «Ведьма».

«Ведьма» - пулеметчица.

Яна Червоная получила от сослуживцев позывной «Ведьма».

Яна Червоная получила от сослуживцев позывной «Ведьма».

Любила носить майки с трезубцем во всю грудь. И нашивку «Вiдьма» на бронежилете.

В блиндаж, где находилась националистка Червоная попал ПТУР — противотанковая управляемая ракета. По другим данным — банальная мина.

То, что Минские соглашения в Донбассе не выполняются и обстрелы происходят практически ежедневно — ни для кого не секрет. Причем, с украинской стороны обстреливаются не только позиции армии ДНР и ЛНР, но и жилые поселки, города. Гибнут мирные жители. И подразделения народных республик порой вынуждены открывать ответный огонь.

По данным ООН на Донбассе уже погибли более 10 тысяч человек. Причем в основном — это гражданские лица, не военные. Снаряды и мины прилетают в города регулярно и эти сводки с фронта, увы, стали уже привычными...

И только гибель таких разрекламированных на Украине националистов, как «Ведьма» - пулеметчица Яна Червоная, становится в Киеве новостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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