2019-04-07T19:17:11+03:00
Общество

Двух задержанных в Москве британцев освободили под подписку о невыезде

Причем в отделении полиции иностранцы пробыли менее трех часов
Дарья ИВАШКИНА
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Двух задержанных в Москве британцев освободили под подписку о невыездеДвух задержанных в Москве британцев освободили под подписку о невыездеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 7 апреля, Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы сообщила о том, что двух задержанных в минувшую субботу британцев еще накануне отпустили из отдела полиции. По словам ответственного секретаря столичной ОНК Ивана Мельникова, иностранцы были освобождены под подписку о невыезде.

«При проверке отдела полиции, в которое были доставлены задержанные, выяснилось, что они были освобождены под подписку о невыезде еще вчера [6 апреля]», - сказал Мельников «Интерфаксу».

Также собеседник агентства уточнил, что, согласно документам, в отделе полиции иностранцы пробыли менее трех часов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье появилась информация о том, что на Чистых прудах в центре Москвы задержали двух подданных Великобритании. Как отмечалось, предположительно, иностранцы имели при себе наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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