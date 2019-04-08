2019-04-08T07:31:05+03:00
Происшествия

Названы регионы с самым большим числом жертв ДТП

Только в 2018 году на российских дорогах погибли более 18 тысяч человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителейСоставлен рейтинг самых опасных регионов России для водителейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Краснодарский край стал лидером по числу жертв ДТП в 2018 году - за 12 месяцев на его дорогах погибли 1053 человек. Такие данные привели в Госавтоинспекции.

Второе место данного антирейтинга заняла Московской область с 938 погибшими, третье - Ростовская с 554. Дальше идут Башкирия (550), Москва (465), Воронежская область (443), Ставрополье (439), Ленинградская (438), Челябинская (410) и Нижегородская области (386).

Наиболее же безопасным регионом оказался Чукотский автономный округ. В минувшим году лишь два человека стали жертвами аварий на территории этого субъекта. Чуть хуже ситуация обстоит в Ненецком автономном округе, где в ДТП погибли трое.

Дальше с большим отрывом идут Магаданская область - 30 жертв аварий, Еврейская автономная область - 32, Алтай - 36, Ямало-ненецкий автономный округ - 45, Камчатка - 49, Ингушетия - 60, Костромская область - 64, и Хакасия - 65.

Что касается регионов с наибольшим числом пострадавших в результате ДТП, то здесь в лидерах оказалась Москва с 10469 человек. На втором месте укрепился Краснодарский край (8675), на третьем - Санкт-Петербург (7693), а четвертое и пятое места заняли Московская (7259) и Нижегородская области 7021).

Всего же в 2018 года на российских дорогах погибли 18214 человек, еще 214853 получили травмы. Общее число аварий составляет более 168 тысяч, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru публиковал также статистику по числу жертв авиакатастроф. Оказалось, что в 2018 году люди гибли при крушениях в 2,5 раза чаще, чем в 2017-м.

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ЖЕРТВ ДТП:

1. Краснодарский край - 1053 человека

2. Московская область - 938 человек

3. Ростовская область - 554 человека

РЕГИОНЫ С НАИМЕНЬШИМ ЧИСЛОМ ЖЕРТВ ДТП:

1. Чукотский автономный округ - 2 человека

2. Ненецкий автономный округ - 3 человека

3. Магаданская область - 30 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП с автобусом в Малайзии погибли 10 человек, еще 34 пострадали
На побережье Черного моря вынесло 130 кг кокаина
Экс-глава МВБ сообщила, что покинет пост 10 апреля
Ягланд заявил, что выход России из СЕ станет потрясением для Европы
Погода в Москве на 8 апреля 2019 года: обильный дождь и сильный ветер
Экс-депутат ВР Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России
Больной раком сенатор объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Бывший генсек НАТО пообещал познакомить Зеленского с мировыми лидерами
Помпео: США встревожены боевыми действиями в Ливии
Машина «Скорой помощи» сбила пешехода в центре Москвы
Совет ЕС обсудит ситуацию в Ливии, Венесуэле и Афганистане
Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США
В Белом доме заявили, что демократы «никогда» не увидят налоговые декларации Трампа
CBS узнал о скорой отставке главы МВБ США
СМИ сообщили об авиаударе ПНС Ливии по аэродрому близ Триполи
В Костромской области пропали два мальчика семи и восьми лет
Трамп обвинил команду Мюллера в незаконном «сливе» информации прессе
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Пострадавший в Эймсбери британец не знает, чем и от чего его лечат
Генсек СЕ: Brexit и Ruxit станут потрясением для Европы