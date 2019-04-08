Названы регионы с самым большим числом жертв ДТП

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-08T07:31:05+03:00

Только в 2018 году на российских дорогах погибли более 18 тысяч человек

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Краснодарский край стал лидером по числу жертв ДТП в 2018 году - за 12 месяцев на его дорогах погибли 1053 человек. Такие данные привели в Госавтоинспекции.

Второе место данного антирейтинга заняла Московской область с 938 погибшими, третье - Ростовская с 554. Дальше идут Башкирия (550), Москва (465), Воронежская область (443), Ставрополье (439), Ленинградская (438), Челябинская (410) и Нижегородская области (386).

Наиболее же безопасным регионом оказался Чукотский автономный округ. В минувшим году лишь два человека стали жертвами аварий на территории этого субъекта. Чуть хуже ситуация обстоит в Ненецком автономном округе, где в ДТП погибли трое.

Дальше с большим отрывом идут Магаданская область - 30 жертв аварий, Еврейская автономная область - 32, Алтай - 36, Ямало-ненецкий автономный округ - 45, Камчатка - 49, Ингушетия - 60, Костромская область - 64, и Хакасия - 65.

Что касается регионов с наибольшим числом пострадавших в результате ДТП, то здесь в лидерах оказалась Москва с 10469 человек. На втором месте укрепился Краснодарский край (8675), на третьем - Санкт-Петербург (7693), а четвертое и пятое места заняли Московская (7259) и Нижегородская области 7021).

Всего же в 2018 года на российских дорогах погибли 18214 человек, еще 214853 получили травмы. Общее число аварий составляет более 168 тысяч, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru публиковал также статистику по числу жертв авиакатастроф. Оказалось, что в 2018 году люди гибли при крушениях в 2,5 раза чаще, чем в 2017-м.

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ЖЕРТВ ДТП:

1. Краснодарский край - 1053 человека

2. Московская область - 938 человек

3. Ростовская область - 554 человека

РЕГИОНЫ С НАИМЕНЬШИМ ЧИСЛОМ ЖЕРТВ ДТП:

1. Чукотский автономный округ - 2 человека

2. Ненецкий автономный округ - 3 человека

3. Магаданская область - 30 человек

ИСТОЧНИК KP.RU