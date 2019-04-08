2019-04-08T11:28:18+03:00
Общество

В России для школьников может появиться норма учебной нагрузки

Количество учебный часов могут сократить
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Для школьников планируют разработать норму учебной нагрузкиДля школьников планируют разработать норму учебной нагрузкиФото: Евгения ГУСЕВА
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В России может появиться максимальная суточная нагрузка для школьников. С такой инициативой выступили эксперты в Общероссийском народном фронте (ОНФ). По мнению специалистов фонда, в настоящее время детям не хватает времени на изучение всех предметов, которые входят в программу.

С просьбой разработать такие нормы мы обратимся в Роспотребнадзор, а в Российскую академию наук и Российскую академию образования — для анализа проекта новых федеральных стандартов на соответствие предлагаемого содержания и объёмов нагрузки возрастным возможностям школьников», — цитирует представителя пресс-службы ОНФ RT.

Для того чтобы освоить учебную программу, некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время. Таким образом, дополнительные кружки и секции превращаются в продолжение обязательных уроков, считают в ОНФ.

В связи с этим продолжительность учебной недели в некоторых школах достигает 47 учебных часов, что больше стандартной рабочей недели для взрослого человека. Такие нагрузки негативно сказывают на здоровье учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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