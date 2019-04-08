2019-04-08T13:11:37+03:00
Общество

Путин: Россия должна следовать принципу свободы интернета

Президент РФ отметил, что Рунет динамично развивается и может сделать Россию одним из глобальных лидеров наступившей цифровой эпохи
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин: Россия должна следовать принципу свободы интернетаПутин: Россия должна следовать принципу свободы интернетаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия должна и далее следовать принципу свободы интернета, а для поддержания кибер-безопасности важна открытость и готовность к конструктивному диалогу самого интернет-сообщество. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин в приветственной речи на открытии 10-го Российского форума по управлению интернетом в понедельник, 8 апреля.

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», - зачитал приветствие Путина первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в вопросе противодействия киберпреступности «особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу».

Путин также напомнил о юбилее Рунета, которому 7 апреля исполнилось 25 лет и добавил, что российский интернет «успешно и динамично развивается, служит серьезным конкурентным преимуществом для того, чтобы Россия стала одним из глобальных лидеров наступившей цифровой эпохи».

Напомним, ранее kp.ru писал о том, что более 80% россиян выходят в интернет несколько раз в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский настаивает на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля
Эксперты назвали самые выгодные направления для перелетов
Работа аэропортов Москвы будет ограничена из-за репетиций Парада Победы
Мосгорсуд отменил домашний арест Кириллу Серебренникову
Нарышкин - о победе Зеленского в первом туре: Это выбор избирателей Украины
Главный тренер "Манчестер Сити" запретил футболистам пить пиво до конца сезона
В России для школьников может появиться норма учебной нагрузки
В Совфеде прокомментировали слова Ягланда о членстве России в СЕ
В Подмосковье из квартиры гинеколога вынесли более 8 млн рублей
В московском Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым
ФБР начало расследование в отношении Коломойского
Американские сенаторы "устали" от проектов по антироссийским санкциям
Познер рассказал, что способно объединить всех жителей России
Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Пассажирский самолет экстренно сел на Тайване из-за дыма в двигателе
Премьер Новой Зеландии: Отчет комиссии по расследованию терактов в Крайстчерче будет готов к концу года
Минобороны рассекретило документы о боях за Крым во времена ВОВ
В ДТП с автобусом в Малайзии погибли 10 человек, еще 34 пострадали
На побережье Черного моря вынесло 130 кг кокаина