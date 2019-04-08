Путин: Россия должна следовать принципу свободы интернета

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-08T13:11:37+03:00

Президент РФ отметил, что Рунет динамично развивается и может сделать Россию одним из глобальных лидеров наступившей цифровой эпохи

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Россия должна и далее следовать принципу свободы интернета, а для поддержания кибер-безопасности важна открытость и готовность к конструктивному диалогу самого интернет-сообщество. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин в приветственной речи на открытии 10-го Российского форума по управлению интернетом в понедельник, 8 апреля.

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», - зачитал приветствие Путина первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в вопросе противодействия киберпреступности «особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу».

Путин также напомнил о юбилее Рунета, которому 7 апреля исполнилось 25 лет и добавил, что российский интернет «успешно и динамично развивается, служит серьезным конкурентным преимуществом для того, чтобы Россия стала одним из глобальных лидеров наступившей цифровой эпохи».

Напомним, ранее kp.ru писал о том, что более 80% россиян выходят в интернет несколько раз в день.

ИСТОЧНИК KP.RU