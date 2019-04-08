Умерла актриса Надя Регин - еще одна девушка Бонда,

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-08T16:09:46+03:00

Актриса Надя Регин снялась в двух фильмах о Джеймсе Бонде Фото: кадр из фильма

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В понедельник, 8 апреля, появилась информация о том, что умерла актриса Надя Регин, сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда в киноэпопее об агенте британской разведки. Как выяснилось, артистка, снявшаяся в таких фильмах, как «Из России с любовью» и «Голдфингер», скончалась в возрасте 87 лет.

Печальную новость сообщили в соцсетях создатели «бондианы». «С сожалением узнали о смерти Нади Регин. Наши мысли с ее родными и друзьями в это печальное время», - говорится в официальном Twitter-аккаунте киносаги.

СПРАВКА «КП»

Надя Регин родилась в сербском городе Ниш. Известность ей принесли роли в британских фильмах и сериалах, после чего ее пригласили сниматься в «бондиане». В итоге в фильме 1963 года «Из России с любовью» актриса сыграла любовницу турка Керим Бея, в «Голдфингере» 1964 года - танцовщицу Бониту, соблазнившую Бонда в исполнении Шона Коннери.

ИСТОЧНИК KP.RU