Путин призвал отменить ограничения в торговле с Турцией
Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 8 апреля, на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, призвал отменить действующие в настоящее время ограничения в торговле с Анкарой. По словам главы нашего государства, это способствовало бы расширению сотрудничества в этой сфере.
«Полагаю, что расширению торговли могла бы способствовать отмена действующих пока ограничений в этой сфере, диверсификация номенклатуры товарных поставок», - приводит слова российского лидера ТАСС.
Также Путин подчеркнул, что запуск новых совместных проектов в самых разных отраслях экономики должен содействовать активизации инвестиционного сотрудничества.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник в Кремле проходят российско-турецкие переговоры. Так, сначала состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее прибыл в Москву с рабочим визитом.
Встреча Путина и Эрдогана в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU