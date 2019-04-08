2019-04-08T16:47:15+03:00
Политика

Путин призвал отменить ограничения в торговле с Турцией

По словам президента РФ, это способствовало бы расширению сотрудничества Москвы и Анкары в этой сфере [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 8 апреля, на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, призвал отменить действующие в настоящее время ограничения в торговле с Анкарой. По словам главы нашего государства, это способствовало бы расширению сотрудничества в этой сфере.

«Полагаю, что расширению торговли могла бы способствовать отмена действующих пока ограничений в этой сфере, диверсификация номенклатуры товарных поставок», - приводит слова российского лидера ТАСС.

Также Путин подчеркнул, что запуск новых совместных проектов в самых разных отраслях экономики должен содействовать активизации инвестиционного сотрудничества.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник в Кремле проходят российско-турецкие переговоры. Так, сначала состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее прибыл в Москву с рабочим визитом.

Встреча Путина и Эрдогана в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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