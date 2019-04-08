2019-04-08T15:06:09+03:00
Политика

Путин и Эрдоган в Кремле обсудили "Турецкий поток", С-400 и Сирию

Переговоры двух лидеров прошли в Москве [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган перед началом переговоров.Владимир Путин и Реджеп Эрдоган перед началом переговоров.Фото: REUTERS
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- Да, это вам не Анталия! - примерно такая мысль отчетливо читалась на лице Реджепа Эрдогана, когда он сходил по трапу во "Внуково-2".

+3 градуса и дождь заставили президента Турции, прилетевшего в Москву с большим визитом, выходить из самолета с зонтом в руках и провести торжественную церемонию приветствия максимально стремительно. Но это было и к лучшему - у Путина и Эрдогана в этот день было намечено слишком много мероприятий.

- Огромный пакет вопросов, который предстоит нам обсудить и решить, - заявил президент России, встречая гостя в Кремле. - У нас очень большой объём сотрудничества в сфере международных отношений, активно развиваются контакты и по линии министерства иностранных дел, и по линии министерства обороны, и военно-техническое сотрудничество.

Встреча Путина и Эрдогана в Москве.

Так обтекаемо Владимир Путин сформулировал три главных причины, заставивших Эрдогана прилететь в дождливую Москву - будущее "Турецкого потока", который все хотят разветвить дальше по Европе, но каждый в свою сторону, заканчивающаяся сделка по поставке Анкаре С-400 и операция турецкой армии в Сирии. Каждый из трех вопросов сближает Россию и Турцию, отрывая последнюю от ее западных союзников, но каждый требует огромного терпения и тщательной проработки.

- Мы сегодня откроем и проведём восьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня, - напомнил Путин еще об одном пункте повестки дня. - Послушаем наших коллег, которые возглавляют различные направления сотрудничества. Обсудим двусторонние отношения и по линии общественности, поговорим, встретимся с представителями деловых кругов. Вечером будет открыт перекрёстный Год культуры России и Турции.

Турецкий бизнес активно возвращается на российский рынок, и это тоже обсуждается на высшем уровне.

- Важная часть нашего сотрудничества в том, что мы с вами совместно продолжаем борьбу с террористическими группировками, которые представляют угрозу нашему региону, - заявил Эрдоган, когда речь дошла до Идлиба. - Это касается шагов, которые мы уже предприняли и будем предпринимать в сирийском направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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