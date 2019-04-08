Учитель, не умеющий читать и писать, работал в школе Лондона

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-08T17:32:23+03:00

Педагог долго оспаривал свое увольнение в суде, но проиграл

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Файсал Ахмед до недавнего времени трудился учителем в престижной католической школе Св. Томаса Мора на севере Лондона. Проработал в должности мужчина не долго, коллеги заподозрили, что педагог не умеет толком читать и писать, в итоге его попросили уволиться.

Директор школы Марк Роуленд отметил, что у нового учителя «острые трудности при письме», а также «проблемы с чтением и пониманием письменных текстов».

Мужчина до крайности возмутился таким притеснением, ведь до работы в школе он прошел дорогостоящие курсы переподготовки педагогов Teach First. Но кураторы программы не предупредили руководство школы, что у Ахмеда заболевание.

Увидев хорошие документы в учебном заведении не стали тестировать сотрудника и сразу отправили его вести уроки у старших классов, готовящихся к экзаменам на аттестат об общем среднем образовании GCSE.

Уже в суде выяснилось, что педагог страдает редким заболеванием диспраксией — тяжелым нарушением движения. Именно на это делал ставку уволенный учитель, он уверял, что уволили его не по профессиональным качествам, а из-за инвалидности. Но суд не встал на сторону экс-педагога. Скорее всего, ему придется вернуться к своему старому занятию – до устройства в школу он был городским рабочим, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU