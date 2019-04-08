На Украине хотят переименовать «популяризующие» Российскую империю бренды

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-08T18:03:00+03:00

А также все объекты, названия которых повторяют географические названия в РФ

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В понедельник, 8 апреля, стало известно, что украинский институт национальной памяти (ИНП) разрабатывает законопроект, предлагающий переименовать бренды, которые, по мнению авторов, «популяризуют» Российскую империю. По мнению глава института Владимира Вятровича, этот документ должен помочь «начать после процесса декоммунизации процесс деколонизации».

«Мы свидетели того, что появляются разного рода бренды, которые тоже используются для популяризации российско-имперского прошлого на Украине», - сказал Вятрович, при этом он не привел никаких примеров.

Кроме того, разрабатываемый ИНП документ предполагает переименование топонимов, названия которых повторяют географические названия в РФ, а также имеющих хоть какое-то отношение к Российской империи. В частности, речь идет, например, об улицах, названных в честь российских писателей, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с мая 2015 года на Украине запрещена «пропаганда советской символики». Причем тогда же в стране начался и так называемый процесс декоммунизации - процесс переименования городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

ИСТОЧНИК KP.RU