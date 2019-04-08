ВАИ подключится к выявлению водителей-нарушителей
Водителям-нарушителям закрутят гайки. Теперь следить за ними будут не только сотрудники ГИБДД, но и представители Военной автоинспектции (ВАИ).
Служащие ВАИ получат право фиксировать нарушения в том числе гражданских лиц. Выписывать штрафы инспекция не сможет, но направит бумаги на нарушителя в специальные подразделения, а уже оттуда документы придут по назначению.
Как именно будет налажен процесс обмена информацией пока не ясно, но эксперты не видят в этом трудностей. Передавать сведения в Центр автоматизированной фиксации (ЦАФАП) ГИБДД региона можно на флешках или с помощью интернет-каналов.
Известно, что инспекторы ВАИ смогут использовать в своей работе технические средства: радары, видео- и фотоаппаратуру для фиксации нарушений. В ведомстве уже закупают технику.
Помимо гражданских лиц, контроль усилится за военнослужащими-автомобилистами в гарнизонах. До сих пор офицер, сержант или солдат, управляющий своей личной машиной, не попадал под полномочия Военной автоинспекции, а сотрудников ГИБДД в закрытых гарнизонах нет. Поправки уберут неприкосновенный статус и нарушителей начнут наказывать, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU