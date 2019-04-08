ВАИ подключится к выявлению водителей-нарушителей

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-08T18:25:37+03:00

Совсем скоро штрафы будут выписывать не только по данным ГИБДД, но и по сведениям Военной автоинспекции

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Водителям-нарушителям закрутят гайки. Теперь следить за ними будут не только сотрудники ГИБДД, но и представители Военной автоинспектции (ВАИ).

Служащие ВАИ получат право фиксировать нарушения в том числе гражданских лиц. Выписывать штрафы инспекция не сможет, но направит бумаги на нарушителя в специальные подразделения, а уже оттуда документы придут по назначению.

Как именно будет налажен процесс обмена информацией пока не ясно, но эксперты не видят в этом трудностей. Передавать сведения в Центр автоматизированной фиксации (ЦАФАП) ГИБДД региона можно на флешках или с помощью интернет-каналов.

Известно, что инспекторы ВАИ смогут использовать в своей работе технические средства: радары, видео- и фотоаппаратуру для фиксации нарушений. В ведомстве уже закупают технику.

Помимо гражданских лиц, контроль усилится за военнослужащими-автомобилистами в гарнизонах. До сих пор офицер, сержант или солдат, управляющий своей личной машиной, не попадал под полномочия Военной автоинспекции, а сотрудников ГИБДД в закрытых гарнизонах нет. Поправки уберут неприкосновенный статус и нарушителей начнут наказывать, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU