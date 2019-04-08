Кандидат в президенты Литвы выступил за возвращение к диалогу с Россией

СЕГОДНЯ 18:51 2019-04-08T18:51:05+03:00

По его мнению Витяниса Андрюкайтиса, Вильнюсу нужно менять свои взгляды на отношения с Москвой

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Кандидат в президенты Литвы Витянис Андрюкайтис заявил о необходимости вернуться к политическому диалогу с Россией на высшем уровне. По его мнению, Вильнюсу нужно менять свои взгляды на отношения с Москвой.

«Менять взгляды на отношения с Кремлем необходимо. Диалог на высшем политическом уровне обязан возвратиться [в повестку дня]. Но Литва ошибочно вместо него использует избыточную, радикальную риторику, которая ничего не меняет», - цитирует претендента на президентский пост от оппозиционной Социал-демократической партии страны (СДПЛ) агентство EADaily.

При этом Андрюкайтис подчеркнул, что в настоящее время перед Литвой стоит много проблем, которые нельзя решить без переговоров с Россией. Как заметил политик, РФ является важным игроком на международной арене.

Напомним, президентские выборы в Литве запланированы на 12 мая. По предварительным данным, гражданам этой страны предстоит выбрать нового лидера из девяти кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU