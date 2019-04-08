Медведев назначил главу Роструда замглавы Минтруда

СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-08T19:36:15+03:00

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В понедельник, 8 апреля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Всеволода Вуколова новым замглавы Минтруда. При этом председатель правительства освободил его от ранее занимаемой должности: с апреля 2013 года Вуколов руководил Федеральной службой по труду и занятости (Роструд).

«Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в подписанном премьером распоряжении, текст которого опубликован на сайте кабмина.

ИСТОЧНИК KP.RU