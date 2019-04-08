Названа самая пьющая профессия в США

СЕГОДНЯ 20:40 2019-04-08T20:40:35+03:00

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Американские военные возглавили рейтинг самых "пьющих" профессий в США, проводя в состоянии алкогольного опьянения каждый третий вечер.

Исследование проводилось сетью лечебных центров Delphi Behavior Health на протяжение более четырех лет, за это время в нем успело поучаствовать около 27 тысяч граждан США из 25 различных сфер деятельности.

Как выяснили специалисты, чаще всего бутылку в руки берут военные - в среднем 130 дней в году. На втором месте оказались шахтеры, они заканчивают день выпивкой 112 раз за год. Третьи в рейтинге строители, которые употребляют спиртные напитки 106 дней в году. Для сравнения, среднестатистический американец выпивает 91 день из 365.

Как отмечает опубликовавшее рейтинг издание Military Times, еще в 2014 году представители американских силовых структур выпивали минимум на четверть реже.

ИСТОЧНИК KP.RU