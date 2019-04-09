В Вашингтоне задержали мужчину, готовившего наезд на прохожих

СЕГОДНЯ 02:16 2019-04-09T02:32:14+03:00

По данным следствия, Ронделл Хенри собирался въехать в толпу людей на украденном грузовике

Изменить размер текста: A A

Полиция Вашингтона предотвратила теракт в американской столице. Правоохранители задержали мужчину, который готовил наезд на прохожих в городском районе Национальная Гавань на берегу реки Потомак. Этот торгово-жилой район формально относится к штату Мэриленд, но де-факто входит в мегаполис.

По данным следствия, 28-летний Ронделл Хенри собирался въехать в толпу людей на специально для этого украденном грузовике, сообщает офис федерального прокурора по штату Мэриленд. В заявлении отмечается, что молодой человек был вдохновлен пропагандой «Исламского государства» (запрещенная во многих странах, в том числе и в России, террористическая группировка).

Пока предполагаемый террорист взят под стражу на основании переправки угнанного автомобиля – по американским законам, это обстоятельство считается отягчающим. Позже Ронделлу Хенри могут быть предъявлены еще несколько обвинений по другим статьям.

Напомним, как писал сайт kp.ru, осенью 2017 года приверженец ИГ устроил теракт в нью-йоркском районе Манхэттен.

ИСТОЧНИК KP.RU