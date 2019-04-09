В Вашингтоне задержали мужчину, готовившего наезд на прохожих
Полиция Вашингтона предотвратила теракт в американской столице. Правоохранители задержали мужчину, который готовил наезд на прохожих в городском районе Национальная Гавань на берегу реки Потомак. Этот торгово-жилой район формально относится к штату Мэриленд, но де-факто входит в мегаполис.
По данным следствия, 28-летний Ронделл Хенри собирался въехать в толпу людей на специально для этого украденном грузовике, сообщает офис федерального прокурора по штату Мэриленд. В заявлении отмечается, что молодой человек был вдохновлен пропагандой «Исламского государства» (запрещенная во многих странах, в том числе и в России, террористическая группировка).
Пока предполагаемый террорист взят под стражу на основании переправки угнанного автомобиля – по американским законам, это обстоятельство считается отягчающим. Позже Ронделлу Хенри могут быть предъявлены еще несколько обвинений по другим статьям.
Напомним, как писал сайт kp.ru, осенью 2017 года приверженец ИГ устроил теракт в нью-йоркском районе Манхэттен.
ИСТОЧНИК KP.RU