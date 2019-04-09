В Великобритании хотят создать регулятора для защиты от онлайн-угроз

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-09T11:59:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании предложило создать независимый регулятор, который займется контролем за распространением «вредного контента» в социальных сетях, поисковых системах, системах обмена сообщениями и файлообменниках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Business Insider и Bloomberg.

«Подобная идея, по данным агентства, является попыткой правительства британского премьера Терезы Мэй привлечь такие компании, как Instagram, Facebook и Twitter, к ответственности за то, что они якобы не выполняют свои обязанности по защите пользователей от «вредоносного контента», - уточняет российское издание.

Новый регулятор, согласно инициативе министерства, наделят различными полномочиями по обеспечению соблюдения определенных правил в Интернете. Предполагается, что этот орган может получить право блокировать доступ к сайтам или налагать штрафы на отдельных руководителей компаний.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, по данным Bloomberg, комментируя подобное предложение, заявила, что «работающие в интернете компании должны начать нести ответственность за свои платформы и помочь восстановить доверие общественности к этой технологии».

«Слишком долго эти компании не делали достаточно для защиты пользователей, особенно детей и молодежи, от вредоносного контента», — подчеркнула политик.

Предложения ведомства, по данным Bloomberg, в частности, включают в себя «обеспечение новым регулятором того, чтобы компании быстро реагировали на жалобы пользователей», и составление определенного свода правил, в котором может быть указано требование «минимизировать распространение вводящей в заблуждение или вредной информации (особенно во время выборов)». Кроме того, инициатива в случае ее принятия обяжет работающие в Интернете технологические компании ежегодно предоставлять отчеты по поводу их борьбы с вредоносным контентом.

Помимо этого, власти Британии предложили разработать определенную структуру, которая помогла бы помочь этим организациям внедрять функции безопасности в их новые продукты. Также законопроект предполагает создание стратегии обучения пользователей тому, как распознавать и бороться со «злонамеренным поведением в интернете».

Соответствующие предложения, отмечает Business Insider, уже получили название «первые в мире законы о безопасности в Сети». Подобные инициативы Лондона указывают на его желание взять на себя ведущую роль в регулировании крупнейших мировых технологических компаний, замечает издание.

Законопроект, напоминает Business Insider, был представлен после слов основателя и генерального директора Facebook Inc. Марка Цукерберга о том, что власти должны активнее принимать участие в регулировании Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU