Власти Сирии восстановили туристический маршрут к «пещере Моисея»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-09T13:08:08+03:00

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В Сирии восстановили одно и популярных туристических мест — пещеру Моисея. Достопримечательность в провинции Риф-Дамаск построили на месте песчаного карьера 13 лет назад, и к библейскому пророку она не имеет никакого отношения. Однако несмотря на это к пещере всегда выстраиваются огромные очереди туристов, желающих посетить достопримечательность с громким названием.

Примечательно, что вход в пещеру стоит совсем недорого — 400 лир (50 рублей). А внутри посетителей ждут невероятные приключения, поземные реки, водопады, скелеты мифических животных, передает «Свободная пресса».

Первыми посетителями пещеры стали туристы из Ирака, они признались, что не ожидали такого теплого приема в послевоенной стране.

«По поводу безопасности никаких опасений нет. Я много путешествую, посетил все арабские страны, и впервые в Сирии. Мне так понравилось! Сирийский народ такой приветливый! Радушный! Я в полном восторге! Я благодарен российскому народу и вашему президенту Владимиру Путину за то, что они помогли отстоять эту чудесную страну», - цитирует туриста из Багдада сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU