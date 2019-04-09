В Самаре в 2019 году пройдут Российско-китайские молодежные игры

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-09T13:42:13+03:00

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В Самаре с 15 по 22 июня 2019 года пройдут VIII Российско-китайские молодежные летние игры. Соглашение о проведении в регионе крупных международных соревнований было подписано 8 апреля заместителем министра спорта России Сергеем Косиловым и заместителем руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской народной республики (КНР) Гао Чжидэном Делегация из Китая посетила в понедельник Самару с официальным визитом.

Российско-Китайские молодежные игры будут проводиться по 8 видам спорта: плаванию, художественной гимнастике, футболу, пляжному волейболу, женскому гандболу, бадминтону, велоспорту-шоссе и тхэквондо. В соревнованиях примут участие по 247 юных спортсмена от каждой страны в возрасте от 15 до 19 лет.

- Для нас очень важно, что игры пройдут здесь, на территории Самарской области, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Мы системно работаем с наследием Чемпионата мира по футболу, использованием спортобъектов и инфраструктуры. Мы заинтересованы в проведении международных, всероссийских соревнований. Рад тому, что мы принимаем молодежные российско-китайские спортивные игры.

Гости из Поднебесной посетили несколько спортивных и туристических объектов Самары и отметили высокий уровень их подготовки. Делегация КНР побывала на стадионе «Самара Арена», который в прошлом году принял шесть игр Чемпионата мира по футболу.

- На решение о проведении молодежных игр здесь повлиял факт нашего тесного сотрудничества с Самарским регионом, – подчеркнул руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту Гао Чжидэн. – Самара в прошлом году успешно провела игры Чемпионата мира по футболу. И сегодня мы увидели, насколько хороши созданные спортивные сооружения. Опираясь на существующий опыт проведения международных соревнований, мы уверены, что Российско-китайские молодежные игры тоже будут проведены на самом высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU