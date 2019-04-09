Генпрокуратура поддержит законопроект о запрете клеток в зале суда
Генеральная прокуратура России поддержит законопроект, запрещающий установку клеток и стеклянных кабин для подсудимых в залах суда. Соответствующие заявление сделал замглавы Генпрокуратуры Александр Буксман, выступая в Совете Федерации во вторник, 9 апреля.
«Позиция у нас сформирована, мы естественно поддерживаем этот законопроект», - сказал он.
Инициировавший законопроект председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что «заключение правительства на законопроект, подготовленный Минюстом, положительный».
«Правительственная комиссия в ближайшее время должна его рассмотреть», - добавил он.
Принятие законопроект поддержал и председатель Совета судей России Виктор Момотов. Однако, в Министерстве юстиции отметили, что видят необходимость в переходном периоде при реализации проекта.
Напомним, что в Государственной думе внесли законопроект об удалении клеток из залов судов внесли 14 ноября прошлого года. Инициатива принадлежит группе сенаторов во главе с Клишасом. Как сообщилось в пояснительной записке, законопроект направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний.
ИСТОЧНИК KP.RU