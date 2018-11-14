В Госдуму внесли законопроект о запрете клеток в зале суда
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий установку клеток и стеклянных кабин для подсудимых в залах суда. Инициатива принадлежит группе сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу.
Законопроект предусматривает обеспечение защиты конституционных прав граждан и соблюдение презумпции невиновности.
«Документ устанавливает запрет на использование в залах судебных заседаний любых защитных кабин, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины. Соответствующие изменения необходимо внести в статью 9 "Уважение чести и достоинства личности" Уголовно-процессуального кодекса РФ», — сообщил Клишас РИА Новости.
В пояснительной записке к документу сообщается, что законопроект направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний.
Ранее в в Госдуме приняли законопроект о налоге для самозанятых.