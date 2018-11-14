14 Нояб. 15:53 2018-11-14T15:53:42+03:00

В Госдуму внесли законопроект о запрете клеток в зале суда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инициатива направлена на гуманизацию отношения к подсудимым

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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий установку клеток и стеклянных кабин для подсудимых в залах суда. Инициатива принадлежит группе сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу.

Законопроект предусматривает обеспечение защиты конституционных прав граждан и соблюдение презумпции невиновности.

«Документ устанавливает запрет на использование в залах судебных заседаний любых защитных кабин, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины. Соответствующие изменения необходимо внести в статью 9 "Уважение чести и достоинства личности" Уголовно-процессуального кодекса РФ», — сообщил Клишас РИА Новости.

В пояснительной записке к документу сообщается, что законопроект направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний.

Ранее в в Госдуме приняли законопроект о налоге для самозанятых.