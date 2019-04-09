2019-04-09T15:26:19+03:00
Экономика

Центробанк заявил, что ситуация в экономике России "близка к равновесию"

Зампред ЦБ Ксения Юдаева подчеркнула, что в стране нет существенных инфляционных рисков
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Центробанк заявил, что ситуация в экономике России "близка к равновесию"Центробанк заявил, что ситуация в экономике России "близка к равновесию"Фото: REUTERS
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Центробанк оценил ситуацию в российской экономике как близкую к равновесию и не увидел существенных инфляционных рисков. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

- Мы оценивает сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию... существенных инфляционных рисков мы не видим, - подчеркнула Юдаева.

При этом, первый зампред ЦБ отметила, что год назад основным вызовом в отношении ценовой стабильности для Банка было влияние различного рода разовых факторов на инфляционные ожидания, сообщает "РИА-Новости".

- Это, прежде всего, повышение НДС, также повышение цен на мировых рынках и на российском рынке на отдельные виды товаров, - заявила Юдаева.

Первый зампред Центробанка отметила, что регулятор опасался вторичных эффектов от этих факторов. Они могли бы оказать влияние на инфляцию, но их воздействие оказалось достаточно сдержанным.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года стало известно о том, что ЦБ РФ прогнозирует рост инфляции до 5,5 % в марте и апреле. Темпы прироста потребительских цен начнут замедляться во второй половине текущего года и вернется к 4% в первом полугодии 2020 года. Однако регулятор спрогнозировал последующие снижение данного показателя.

Путин: инфляция опустилась на рекордно низкий уровень - 2%.Президент в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г

ИСТОЧНИК KP.RU

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