ЦБ РФ прогнозирует рост инфляции до 5,5 % в марте и апреле

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-15T15:33:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» департамента исследования и прогнозирования Центрального Банка России сообщается, что годовая инфляция в РФ в марте-апреле текущего года может оказаться на уровне 5,5% или немного ниже.

Согласно прогнозу регулятора, что 2019 года отметки 5,5% инфляция в России может достигнуть из-за предстоящего повышения НДС, а темпы прироста потребительских цен начнут замедляться во второй половине нынешнего года и вернется к 4% в первом полугодии 2020 года.

«К марту годовая инфляция временно повысилась до 5,2% преимущественно из-за действия разовых факторов. Влияние НДС на рост потребительских цен оставалось умеренным. Вместе с тем проявилось действие временных сдерживающих рост цен факторов: укрепление рубля, стабилизация цен на моторное топливо и снижение цен на отдельные продовольственные товары. В марте-апреле инфляция может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже», - говорится в докладе.

Уточненный среднесрочный прогноз Центрального Банка будет опубликован по итогам заседания совета директоров, которое состоится 22 марта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Центробанк спрогнозировал скачок цен в начале 2019 года. Регулятор отметил, что в марте-апреле инфляция поднимется до 6% годовых. К концу следующего года опустится до привычных 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU