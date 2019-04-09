Эксперт: «США формируют образ врага в лице России у членов НАТО»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-09T16:24:06+03:00

Американский Центр стратегических и бюджетных оценок указал на значительное уменьшение численности вооружённых сил Соединённого Королевства и снижение его боевой устойчивости

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Соединённое Королевство теряет свою боевую мощь и в настоящий момент не готова к возможному конфликту с Россией. Такое заключение сделали в американском Центре стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

В CSBA указали на то, что результатом «многолетнего сокращения» оборонного бюджета Великобритании стало «значительное уменьшение численности вооружённых сил страны и снижение боевой устойчивости, необходимой для участия в потенциальном конфликте с Россией или иной ведущей державой».

Американские эксперты заявили, что в настоящее время Соединённое Королевство утрачивает некоторые свойственные ей военные преимущества. В качестве примера они привели потерю «практически непревзойдённую способность устанавливать господство в воздухе и наносить высокоточные удары».

Член-корреспондент Академии военных наук политолога Сергей Судаков считает, что доклад аналитиков из США направлен на то, чтобы усилить позиции американских истребителей F-35A на рынке вооружение и представить их надёжным средством уничтожения российских Зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

«США формируют образ врага в лице РФ у государств — членов НАТО. А, чтобы бороться с Россией, нужна надёжная техника. Если Великобритания не откажется от истребителей, то её примеру последуют и другие члены альянса. И так шаг за шагом они будут поднимать американскую экономику» - передает RT слова эксперта.

Напомним, что противостояние США закупкам российских С-400 ведется уже давно. Так Вашингтон уже давно пытается помешать покупке Турцией ЗРК российского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU